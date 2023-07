CDU-Chef Merz nach Aussagen zur AfD in der Kritik: So reagieren Christdemokraten aus Sachsen-Anhalt

CDU-Parteichef Friedrich Merz ist für seine Äußerung zum Umgang mit der AfD in Kommunen in die Kritik geraten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - CDU-Bundeschef Friedrich Merz ist für seine Äußerungen zum Umgang mit der AfD in Kommunen heftig in die Kritik geraten. „Wenn es schlecht läuft, kostet ihn das den Kopf“, sagte der Harzer Landrat Thomas Balcerowski (CDU) der MZ am Montag. „Auf jeden Fall hat er in der Partei an Standing und Durchsetzungskraft verloren.“