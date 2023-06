Die Bundesregierung will die Abgabe von Cannabis an Erwachsene künftig erlauben - unter anderem in Lizenzgeschäften. Sachsen-Anhalts Grüne wollen erste Läden ins Bundesland holen.

Magdeburg/MZ - Die Bundesregierung plant die Teil-Legalisierung von Cannabis – und in Sachsen-Anhalt werden bereits Rufe nach einer zügigen Umsetzung laut. Im Landtag forderten die Grünen am Donnerstag, Sachsen-Anhalt solle eines der ersten Länder mit Lizenzgeschäften werden, die unter staatlicher Aufsicht Cannabis an Erwachsene verkaufen dürfen. Diese Geschäfte gehören zum Plan der Regierung: In Modellregionen sollen sie testen, ob und wie der legale Hanf-Verkauf funktioniert.