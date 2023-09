Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wer den Politiker Gunnar Schellenberger erfassen will, muss möglicherweise ein Stück zurücktreten. Dann zeigt sich nicht nur der Landtagspräsident, der mit Falschaussagen über ein kostenlos angesehenes Roland-Kaiser-Konzert bundesweit Schlagzeilen macht. In den Blick geraten auch andere, scheinbar unbedeutende Ereignisse – zum Beispiel der Neujahrsempfang der CDU im Jahr 2014 in Schönebeck (Salzlandkreis).