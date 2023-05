An der SPD-Regionalgeschäftsstelle in Halle hat es Mittwochnacht gebrannt.

Halle/MZ - Die Angriffe auf Politikerbüros in Sachsen-Anhalt haben einen neuen Höhepunkt erreicht: Nach dem Brand an seinem Wahlkreisbüro in Halle geht der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby von einem rassistischen Tatmotiv aus. „Wir kennen den Mann schon seit über einem Jahr“, sagte der 61-Jährige am Donnerstag über den festgenommenen Tatverdächtigen.