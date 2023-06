Halle/MZ - Als wäre es nicht schon kompliziert genug, neue Lehrer zu rekrutieren, um Personallücken an Schulen zu füllen: In Sachsen-Anhalt gehen gleichzeitig Hunderte Lehrer im Jahr vorzeitig in den Ruhestand, obwohl sie die Altersgrenze noch nicht erreicht haben. Die Pädagogen verzichten also lieber auf

Rentengeld, anstatt noch zwei, drei Jahre vor der Tafel zu stehen. Das ist nicht nur ein statistisches Problem mit Blick auf den akuten Lehrermangel. Es wirft auch kein gutes Licht auf den Schulsektor.