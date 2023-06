Kinder mit und ohne Handicap sollen gemeinsam lernen – dazu hat sich Deutschland verpflichtet. In Sachsen-Anhalt läuft der Trend wieder in die andere Richtung. Wie das Bildungsministerium das erklärt.

Die Rückkehr der Förderschule - warum in Sachsen-Anhalt wieder weniger Behinderte in Regelschulen lernen

Die Förderschulen in Sachsen-Anhalt sind heute voller als vor fünf Jahren - hier Kinder einer Schule für geistige Entwicklung in Naumburg.

Magdeburg - Kinder mit Behinderungen und Lernproblemen werden in Sachsen-Anhalt wieder häufiger in gesonderten Förderschulen angemeldet und seltener im regulären Schulsystem. Das zeigen Daten, die das Bildungsministerium auf Anfrage der AfD-Fraktion vorgelegt hat. Vor zehn Jahren wurden 75 Prozent aller Handicap-Kinder in Förderschulen unterricht. Der Anteil sank danach auf 64 Prozent, steigt nun aber das dritte Jahr in Folge an und liegt jetzt bei 67,6 Prozent.