Bartsch hält Wagenknecht-Abgang für wahrscheinlich – und will Linke trotzdem zusammenhalten

Wörlitz /MZ - Der Chef der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, will trotz seines angekündigten Rückzugs für den Zusammenhalt seiner Partei kämpfen. Zwar halte er es für wahrscheinlich, dass Sahra Wagenknecht Die Linke verlasse, erklärte Bartsch am Dienstag auf einer Klausurtagung in Wörlitz. Aber: „Ich werde darum kämpfen, dass Die Linke, auch die Fraktion, zusammen bleibt.“