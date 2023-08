Balkonaffäre weitet sich aus Landtagspräsident genoss Gratis-Loge zusammen mit seiner Frau - und einem weiteren Ehepaar

Rein dienstlich will Landtagspräsident Gunnar Schellenberger am Abend des Roland-Kaiser-Konzerts in sein Büro gekommen sein. Jetzt kommt heraus: Von seinen Gästen hatte keiner eine offizielle Funktion.