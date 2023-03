Magdeburg/MZ - Im Fall des zweiten aufgeflogenen Polizeischüler-Chats in Sachsen-Anhalts ermittelt die Staatsanwaltschaft Halle gegen drei Beschuldigte wegen der illegalen Verbreitung pornografischer Inhalte. Das sagte Behördensprecher Dennis Cernota der MZ am Freitag. Konkret gebe es den Verdacht, dass die Pornos Minderjährigen zugänglich gemacht wurden, so Cernota. Dies kann mit Geld- oder Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr geahndet werden.

