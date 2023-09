Verseuchte Reaktorblöcke Atomausstieg in Zeitlupe - warum der Abbau des Kernkraftwerks Lubmin noch Jahrzehnte dauert

Am Abbau des DDR-Atomkraftwerks in Lubmin wird seit rund 30 Jahren gearbeitet – weitere 30 Jahren könnten locker hinzukommen. Wieso das Ende der Kernkraft in Deutschland ein Abschied in Zeitlupe ist.