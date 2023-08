Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Ärzte warnen vor zunehmenden Personalengpässen in der Medizin. „Wir brauchen mehr als 400 neue Ärzte im Jahr“, sagte Uwe Ebmeyer, Präsident der Ärztekammer Sachsen-Anhalt, am Mittwoch in Magdeburg. Allerdings blieben aktuell zu wenige Studienabsolventen im Land, um die jährlichen Altersabgänge abzufangen. „Von 370 Absolventen sind nach zwei Jahren nur noch 40 Prozent da“, so Ebmeyer. „Da funktioniert irgendetwas nicht.“