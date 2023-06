Sie wolle Sachsen-Anhalts Botschafterin in Büssel sein, kündigt Alexandra Mehnert an.

Magdeburg/MZ/dpa - Die CDU Sachsen-Anhalt geht mit der Politikwissenschaftlerin Alexandra Mehnert an der Spitze in die Europawahl. Die 48-Jährige setzte sich am Sonnabend bei einer Delegiertenversammlung in Möckern (Jerichower Land)

gegen fünf Mitbewerber durch und hat damit gute Chancen, im kommenden Jahr ins Europaparlament einzuziehen. Es ist das erste Mal, dass die Landes-CDU eine Frau auf Platz eins der Europaliste setzt.