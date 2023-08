Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Die in Teilen rechtsextreme AfD klagt gegen den Rauswurf aus dem Verfassungsschutz-Kontrollgremium im Landtag von Sachsen-Anhalt. Als stärkste Oppositionsfraktion im Landtag sieht sich die AfD massiv in ihren Parlamentsrechten verletzt, da sie seit 2022 keinen Einblick mehr in die geheime Arbeit des Inlandsgeheimdiensts habe. Deshalb zog sie am Montag vor das Landesverfassungsgericht in Dessau-Roßlau, um den Fall höchstrichterlich zu klären.