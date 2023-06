Nach ihrem Erfolg im thüringischen Sonneberg könnte die AfD am Sonntag auch in Sachsen-Anhalt ein kommunales Amt erringen. SPD-Landeschef Andreas Schmidt ruft alle Parteien auf, das zu verhindern.

Vor der Stichwahl in Raguhn-Jeßnitz

SPD-Landesvorsitzender Andreas Schmidt warnt vor der Bürgermeisterwahl in Raguhn-Jeßnitz vor der AfD.

Magdeburg - Der Vorsitzende der SPD Sachsen-Anhalt, Andreas Schmidt, hat alle Parteien dazu aufgerufen, einen Erfolg der AfD bei der Bürgermeisterwahl in Raguhn-Jeßnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) zu verhindern. Dort geht der AfD-Landtagsabgeordnete Hannes Loth am Sonntag als Favorit in die Stichwahl.