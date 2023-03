Beobachtung durch Verfassungsschutz Verwaltungsgericht untersagt Waffenentzug gegen AfD-Mitglied – geht Sachsen-Anhalt in die nächste Instanz?

Die Waffenbehörde in Magdeburg wollte AfD-Mitglieder entwaffnen, weil die Partei in Sachsen-Anhalt verfassungsfeindliche Ziele verfolge. Jetzt untersagte das Verwaltungsgericht das staatliche Vorgehen: Eine Parteimitgliedschaft allein reiche für die angeordnete Entwaffnung nicht aus. Geht der Fall jetzt in die nächste Instanz?