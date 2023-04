AfD Sachsen-Anhalt will künftig regieren

Parteitag in Weißand-Gölzau

Weißand-Gölzau - Zehn Jahre nach Gründung des Landesverbands zielt die AfD Sachsen-Anhalt auf eine Regierungsbeteiligung. „Die AfD ist einig, leistungsstark und regierungsfähig“, sagte Landesvorsitzender Martin Reichardt am Sonnabend bei einem Landesparteitag in Weißand-Gölzau (Anhalt-Bitterfeld). Die Partei sei „die stärkste und einzige Oppositionskraft in diesem Land“ und wolle Deutschland künftig auch gestalten.