Der AfD-Erfolg bei der Bürgermeisterwahl in Raguhn-Jeßnitz löst eine Debatte über extrem rechte Amtsträger aus. Sachsen-Anhalts AfD-Chef Martin Reichardt will indes die „Brandmauer“ der CDU überwinden - und macht Kooperationsangebote.

Nach Wahlerfolg in Raguhn-Jeßnitz: AfD Sachsen-Anhalt macht Kooperationsangebote an die CDU

Magdeburg/MZ - Nach der bundesweit ersten Wahl eines AfD-Mitglieds zum Bürgermeister hat Sachsen-Anhalts Städte- und Gemeindebund an die Pflichten aller Rathaus-Chefs erinnert. „Als Wahlbeamter muss man einen Amtseid ablegen, dieser geht auf das Grundgesetz und die Landesverfassung zurück“, sagte Landesgeschäftsführer Bernward Küper der MZ. „Wenn man das System beseitigen will, sollte man diesen Eid nicht leisten.“ Er sagte: „Als Bürgermeister ist man an Recht und Gesetz gebunden: Darüber haben der Stadtrat und die Kommunalaufsicht zu wachen.“