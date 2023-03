Magdeburg - Ein internes Diskussionspapier der ARD zum Finanzbedarf ab dem Jahr 2025 weckt in der Politik die Sorge vor einem drastisch steigenden Rundfunkbeitrag. Sachsen-Anhalts Medienstaatsminister Rainer Robra (CDU) warnt die Anstalten vor überzogenen Forderungen. Neue Projekte dürften „nur durch Einsparungen an anderer Stelle“ verwirklicht werden, appelliert der Minister an die Intendanten.

