Elisa Meyer bietet einen professionellen Service für Streicheln und Umarmungen an. Wer zu ihr kommt und welchen Effekt Berührungen haben.

Elisa Meyer bietet in ihrer Leipziger Praxis Kuschelstunden an.

Leipzig/MZ - Gestreichelt, umarmt, gehalten werden – etliche Menschen sehnen sich danach. Und dennoch kommt diese Erfahrung bei vielen zu kurz. Die Germanistin, Philosophin und Buchautorin Elisa Meyer beobachtet einen großen Berührungshunger. Deshalb bietet sie in ihrer Leipziger Praxis Kuschelstunden an. Warum das Menschen so gut tut und wieso es dabei nicht um Erotik geht, erläutert sie im Gespräch mit Angelika Prauß .