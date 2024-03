Halle/MZ. - Gut möglich, dass es angesichts der politischen Wetterlage einige Zeitgenossen gibt, die sich zum Hausgebrauch genau eine jener Zauberfiguren wünschen würden, wie sie von diesem Freitag an auch in Halle zu sehen sind. Handgemachte, oft mit persönlicher Hingabe gestaltete Gebrauchskunstwerke, um der Welt den eigenen Willen aufzuzwingen – im Guten wie im Bösen, was den Unterschied zwischen weißer und schwarzer Magie macht. Zauber als Selbsthilfe, wenn die Dinge nicht so laufen, wie der Einzelne meint, dass sie laufen müssten.

Das Landesmuseum für Vorgeschichte hat da jetzt einige Angebote zu machen. Das Haus summt sozusagen von übersinnlicher Energie. Ein Haus der 1.000 Wunderdinge, über dessen Eingang ein schwarzes Banner in weißen Blockbuchstaben „Magie“ verspricht. Das Versprechen wird gehalten: 200 Objekte aus sieben Ländern sind unter dem Motto „Magie. Das Schicksal zwingen“ zu sehen, gefertigt von der Steinzeit an bis zu unserer Gegenwart.

„Schlaf der Vernunft“

Denn das tätige Wünschen hört nicht auf. Das magische Leben hat zwar seine Konjunkturen, aber wirklich verschwunden ist es nie. Auch nicht aus Deutschland, wo laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach der Aberglauben noch immer seine Kundschaft hat. 36 Prozent der Deutschen etwa halten Schornsteinfeger für einen Glücksbringer, 28 Prozent die Zahl 13 für eine Unglückszahl. Und da ist von den Horoskopen noch gar nicht die Rede.

Auch die Figur, die das Banner an der Museumswand zeigt, ist, wenngleich sie älter wirkt, ein Zauberwerkstück der Gegenwart, ausgeliehen vom „Museum des saarländischen Aberglaubens“. Eine saarländische „Rachepuppe“ aus Zwetschgenholz, in die fünf handgeschmiedete Nägel getrieben sind, hergestellt um – tatsächlich – 1950! Das Trumm sollte einer Frau ihren Liebhaber zurückbringen.

Magie der Gegenwart: deutsche „Rachepuppe“, um 1950 (Foto: Schellhorn)

Jetzt bringt erstmal die Schau in Halle etwas zurück. Selten zuvor war man dem übersinnlich Fernen so nah wie hier im Atrium des Hauses, das seinen Blickfang mit 13 etwa 1,69 Meter großen Bizango-Puppen in Szene setzt, einer Variante der Voudou-Figuren, die hier zu Kampf und Widerstand ermuntern. Gestalten, denen man nicht im Dunkeln begegnen will. Es besteht auch keine Gefahr: In Halle sind die Nachtgestalten in einen Käfig eingeschlossen. Darüber ein roter Neonschriftzug, der die bekannte Goya-Devise zitiert: „Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer“ (1799). Aber „Schlaf“ lässt sich auch mit „Traum“ übersetzen – und ändert damit die Bedeutung. Denn auch die Vernunft hat ihre Nachtseiten. Die magische Sache bleibt ambivalent – und das macht ihren Reiz aus.

Auch für die Politik. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) war am Mittwoch eigens zur Pressepräsentation nach Halle gereist. Erstens, um den in den Ruhestand scheidenden Presse- und Vize-Chef des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie, Alfred Reichenberger, mit der Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt auszuzeichnen. Zweitens, um die Magie-Schau zu sehen. Die sei „für alle Politiker eine sehr wichtige Ausstellung“, sagt Haseloff, weil sie zeige, wie seit Jahrtausenden versucht wird, auf das Schicksal der Menschen Einfluss zu nehmen. Wie ja auch die Landespolitik, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Dabei ist die Frage, was „Magie“ – im Wortsinn: Zauber – eigentlich sei, strittig. Eine allgemeingültige Definition gibt es nicht. Der Mensch tritt hier in einen Graubereich zwischen Religion, Medizin und vormoderner Wissenschaft. Im Kern geht es um Selbstermächtigung, um das unsichtbare Beherrschen von Mensch und Natur.

Deren Praxis zeigt die Ausstellung in 22 Abschnitten – von den vor-magisch mit Rötel bemalten Kalksteinfragmenten einer Höhlenwand von etwa 18.000 vor Christus bis hin zum Bestseller „Harry Potter und der Stein der Weisen“ von 1997. Schaden soll abgewehrt (Amulett), Glück erworben (Talisman), Zukunft vorhergesagt (Knöchelspiel, Orakelstäbchen), ein Liebhaber (Liebeszauber) gerettet oder ein Gegner ausgeschaltet (Voudou) werden.

Macht sich ein Bild: Ministerpräsident Reiner Haseloff (vorn) mit dem Landesarchäologen Harald Meller vor der Eröffnung der Ausstellung (Foto: Schellhorn)

Getrocknete Fuchszunge

Großartige Objekte sind zu sehen. Eine in der Börde gefundene, aus einem Schädel gefertigte steinzeitliche Ritualmaske. Die in Halberstadt aufbewahrte Steinreliquie des Heiligen Stephanus. Eine vor Blitzeinschlag schützende getrocknete Fuchszunge. Oder eine aus England importierte, 300 Jahre alte „Hexenflasche“, die den Fluch einer Hexe brechen sollte. Oft geht es um das Herstellen oder Lösen von sozialen Bindungen, um Aktionen der Nähe. Das macht viele der gezeigten Objekt so interessant. Hier zeigen Menschen ihre konkreten Wünsche, Hoffnungen und Ängste.

Die Schau hält die Dinge gut in Balance. Weder agitiert sie platt für die „Vernunft“ noch infantilisiert sie die gezeigten Objekte und damit die Menschen, die sie einst fertigten – egal ob bronzezeitlicher Jäger oder der deutsche „Erzmagier“ Doktor Faust, den Goethe in die Weltliteratur überführte.

Goethe übrigens, der seinen „Zauberlehrling“ scheitern ließ, stand der Magie ablehnend – das falsche Mittel für den richtigen Zweck –, aber nicht abfällig gegenüber. Magie hoffe, „weiter als billig ist zu wirken“, sagte der Dichter der guten, immer überschaubaren, also lebenstauglichen Praxis. Aber auch die magische Praxis hat ihre in Teilen guten Impulse – und immer auch Schönheiten. Die sind bis Oktober in Halle zu erleben.

Vom 1. März bis 13. Oktober: Landesmuseum für Vorgeschichte Halle, Richard-Wagner-Straße 9. Di-Fr 9-17 Uhr, Sa, So und Feiertage 10-18 Uhr. Mo nach Voranmeldung. Katalog , Broschur, 244 Seiten, 15 Euro