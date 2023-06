Die weit gereiste Truppe landet mit den „Sterntagebüchern“ nach Stanislaw Lem im Garten des WUK Theater Quartiers am Holzplatz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

HALLE/MZ - Sie haben mehr als die halbe Welt abgegrast und auf namhaften Festivals gastiert. Nun sind die Spielerinnen und Spieler des halleschen Puppentheaters mit einer gewaltigen Sperrholzrakete, gebaut von Sven Nahrstedt, vom Uniplatz in Zentrum der Stadt zum Holzplatz geflogen und gleich neben dem schicken, neuen Planetarium gelandet. Genauer gesagt: Im Garten des WUK Theater Quartiers. Das ist kein alltäglicher Fall und vor Ort so noch nicht vorgekommen, auch wenn es anderswo in Deutschland schon Kollaborationen von Stadttheatern und Freier Szene gibt, sogar Koproduktionen.