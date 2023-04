Literatur trifft Politik: Christoph Hein diskutiert in Magdeburg mit Ministerpräsident Haseloff und Kulturminister Robra über Deutschland und die Welt.

Was kommen wird

Christoph Hein diskutiert in der Staatskanzlei über Deutschlands Zukunft

MAGDEBURG/MZ - Er würde lieber über Dinge sprechen, von denen er Ahnung habe, sagte Christoph Hein am Montagabend in der Magdeburger Staatskanzlei. „Denn von der Zukunft weiß ich nichts.“ Doch genau darum ging es: Im Rahmen der Reihe „Sachsen-Anhalt Premium“ hatte die Landesregierung den Schriftsteller – der mit „Unterm Staub der Zeit“ in Kürze einen neuen Roman veröffentlichen wird – eingeladen, um mit Ministerpräsident Reiner Haseloff und Kulturminister Rainer Robra (beide CDU) über die Frage zu diskutieren: „Wie werden Deutschland und die Welt künftig aussehen?“