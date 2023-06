DESSAU-ROSSLAU/MZ - Sieh an, das Anhaltische Theater hat eine Schauspielleiterin bekommen: Sahar Rezaei heißt sie und stammt aus Teheran, der Hauptstadt des Iran. Bevor sie nach Dessau-Roßlau kam, hat die junge Frau unter anderem in Frankfurt, Dortmund, Hannover und zuletzt in Marburg gearbeitet, aber auch

in Prag. Fast unbemerkt, so scheint es, hat sie jetzt ihren neuen Platz in dem Dessauer Riesenhaus eingenommen. Dabei war sie schon seit 18 Monaten dort tätig, als Mitarbeiterin in der Dramaturgie.