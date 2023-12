Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel/MZ. - Gerwald Wullschläger packt selbst mit an, wenn es an das Verladen seiner Baumkuchen geht. „Viele Menschen denken, den Baumkuchen gibt es, ähnlich wie Dresdner Stollen, nur zur Weihnachtszeit“, sagt der Geschäftsführer der traditionsreichen Baumkuchenmanufaktur Kruse mit Blick auf die Kisten und Kartons voller Baumkuchen in seiner Bäckerei. Doch gebacken wird das ganze Jahr. Kurz vor Weihnachten wird im Baumkuchengeschäft in Salzwedel (Altmarkkreis) am meisten verkauft.