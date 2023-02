Der Erfolgsproduzent hat in den 1980er Jahren mehr Konzerte in Magdeburg als in Hamburg gegeben, wie er selbst sagt. Im April kommt der 69-Jährige gleich zweimal nach Mitteldeutschland.

Dieter Bohlen wird am 19. April in Leipzig auf der Bühne stehen.

Halle/MZ - Dieter Bohlen spaltet die Nation. Die einen lieben ihn, die anderen verleiern die Augen, wenn vom „Poptitan“ die Rede ist. Unbestritten ist jedoch: Was Dieter Bohlen anpackt, wird „mega“. Im April kommt der Erfolgsproduzent gleich zweimal nach Mitteldeutschland: am 19. April nach Leipzig und am 29. April nach Magdeburg. Mit Jessica Quick war der 69-Jährige sofort per Du und hat mit ihr mittels der Online-Plattform Teams über seinen Erfolg, seine Konzerte in der DDR und über seine Zöglinge aus Sachsen-Anhalt – wie Anna Carina Woitschack – gesprochen.