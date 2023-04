Die Hexen tanzen, das Feuer brennt und es darf ausgelassen gefeiert werden: Am letzten Aprilwochenende ist Walpurgis. Wie immer steht dabei der Harz im Mittelpunkt. Wo in Sachsen-Anhalt Veranstaltungen stattfinden und auf welche Programme sich Besucher freuen können.

Walpurgisnacht und Tanz in den Mai in Sachsen-Anhalt: Wann und wo gefeiert wird

Magdeburg/DUR - Am 30. April ist Walpurgisnacht. Am verlängerten Wochenende vom 29. April bis zum Maifeiertag finden in Sachsen-Anhalt zahlreiche Veranstaltungen zum sogenannten Hexenbrennen statt. Besucher und Feierlustigen kommen im ganzen Land auf ihre Kosten - vor allem im Harz.

Walpurgisnacht in Schierke im Harz

Traditionell startet die Walpurgisnacht am Abend des 30. April. In Schierke aber wird gleich zwei Tage lang, Samstag, 29., und Sonntag, 30. April, gefeiert. Los geht es jeweils um 11 Uhr. Am Samstag bietet die Irish-Folk-Night die musikalische Untermalung. Am Sonntag tritt unter anderem die Band Tanzwut auf. Mit Einbruch der Dunkelheit wird dann das Walpurgisfeuer entzündet.

Zum Abschluss des Festwochenendes soll es eine Multimedia-Show geben. Wahrsager, Axtwerfer, Schmiede und mehr nehmen die Besucher am Walpurgis-Wochenende in Schierke mit auf eine Zeitreise. Der Kurpark verwandelt sich in einen Mittelalter-Erlebnismarkt. Geboten werden Ritterkämpfe, Gaukler- und Tanz-Aufführungen.

Walpurgis-Wochenende in Wernigerode

In Wernigerode wird am 29. und 30. April Party zu Walpurgis gefeiert. Veranstaltet wird das Hexen-Spektakel auf dem Nicolai-Platz in der Innenstadt. Gelegenheit dafür gibt es am Samstag, 29. April, ab 11 Uhr mit einem Unterhaltungsprogramm. Ab 18 Uhr lädt dann DJ Vossi zu einer Schlagerparty ein. Auf dem Nicolaiplatz starten Ausschank und Programm wieder am Sonntag, 30. April, ab 11 Uhr.

Walpurgisnacht in Thale

Auf die Walpurgisnacht auf dem Hexentanzplatz müssen Freunde des Spektakels noch ein Jahr warten. Aber vom Freitag, 28. April, bis Montag, 1. Mai, organisiert die Bodetal Tourismus GmbH wieder den Walpurgismarkt in der Innenstadt und im Kurpark von Thale. Auf dem viertägigen Programm stehen unter anderem Auftritte der Bands Tänzchentee, Atemlos und Rockkantine sowie von Stereoact. Tagsüber gibt es Attraktionen für Kinder und ein internationales Kettensägen-Schnitzsymposium.

Walpurgis-Programm in Altenbrak

Das Walpurgis-Programm in Altenbrak beginnt am Sonntag, 30. April, um 17 Uhr. In der Schützenhalle startet das Hexen- und Teufelsschießen, zudem bietet der Harzklub-Zweigverein Bodetal Spiele für Kinder an. Für sie gibt es ab 19 Uhr zudem eine Hexen- und Teufelsdisko. Die Altenbraker Witches und ihr Höllenfürst, unterstützt durch die Peitschenknaller der Brauchtumsgruppe Weihnachtsmänner, laden für 20.30 Uhr zum Tanz in die Walpurgisnacht. Die Sieger des Hexen- und Teufelsschießens werden geehrt. Für Essen und Getränke sorgt die Minigolf-Anlage an der Bodewiese.

Walpurgisfest in Bad Suderode

Der Harzklub-Zweigverein Bad Suderode lädt für Sonntagabend, 30. April, zum Walpurgisfest am Felsenkeller des Quedlinburger Ortsteils ein. Ein kleiner Festzug vom Kurpark zum Restaurant setzt sich um 18.45 Uhr in Bewegung - mit Teufeln, Hexen und einem Mittelalter-Barde. Ab 19 Uhr sind Spiel und Spaß für Gäste vorbereitet. Sie erwarten die Harzklub-Jugendwarte, Tombola, Hexenschule und eine Wahrsagerin. Der Abend klingt mit einer Disko samt DJ bis 23 Uhr aus. Es gibt Leckeres vom Grill und Fassbier.

Walpurgis und Maibaumstellen Benneckenstein

Maibaum und Walpurgis - das geht in Benneckenstein traditionell zusammen. Am Sonntagabend beginnt um 19 Uhr das Fest im Kurpark, das von der Feuerwehr und dem Feuerwehrförderverein organisiert wird. Erst wird der Maibaum aufgestellt, dann das Walpurgisfeuer entzündet, wie Wehrleiter Uwe Freystein mitteilt. Für die Bewirtung sorgen die Mitglieder von Ortswehr und Förderverein.

Walpurgisnacht in Elbingerode

Auch in diesem Jahr wird die Walpurgisnacht in Elbingerode wieder groß gefeiert. Auf dem Schützenplatz wird die Hexensippe die Regie übernehmen. Unterhaltung und Überraschungen für Groß und Klein werden in Zusammenarbeit der Schützengesellschaft mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem Elbingeröder Carnevalverein (ECV) Grün-Weiß geboten.

Gemeinsam wird mit einem Umzug der Kinder der Festabend eröffnet. Das Programm startet um 18 Uhr an der Grundschule. Mit dem Spiel des Elbingeröder Spielmannszugs wird zum Festplatz marschiert. Dort beginnt um 19 Uhr die Walpurgisveranstaltung. Gegen 21.30 Uhr werden die Tanzgruppen des ECV die Gäste erfreuen. Der Obeteufel wird seine Rede halten, und DJ Michi alias Stefan Mischler danach manchen flotten Hit auflegen.

Für das leibliche Wohl sorgen die Schützen mit Gerillten und Getränken. Ein Walpurgisfeuer wird den ganzen Abend brennen. Gegen 22 Uhr wird es ein Feuerwerk geben.

Walpurgis in Elend

Die Walpurgis wird in Elend gleich zweimal gefeiert. Auf der Kirchwiese wird am Sonntagabend ab 18 Uhr gefeiert. Dort lodert dann nicht nur das traditionelle Walpurgisfeuer, sondern die Organisatoren vom Feuerwehrförderverein bieten Speisen vom Grill und Getränke sowie eine Hüpfburg und Kinderschminken an. Falls es regnen sollte, kann man sich ins Festzelt flüchten.

Im Waldfreibad beginnt ein wenig später der Hexensabbad. Den musikalischen Rahmen dafür liefert die Berliner Formation Axel’s law, bestehend aus dem Gitarristen und Sänger Torsten Biener sowie dem Geiger Axel Muschen. Mit Überraschungsgästen auf der Bühne wird gerechnet, wie Betreiber Peter Hunger mitteilt. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt frei.

Rockige Walpurgis in Ermsleben

Alle Hexen und Teufel, die es rockig mögen, lädt der gleichnamige Förderverein für Sonntag, 30. April, auf die Konradsburg bei Ermsleben ein. Ab 19 Uhr ist Einlass. Für die Unterhaltung der jungen Besucher sorgt das Burgvolk aus Quedlinburg. Livemusik gibt es ab 20 Uhr - von den Bands The Gentlemen’s Revenge und Invisible. Abschluss ist gegen 22.30 Uhr mit einer Feuershow von „Elf“ aus Aschersleben, teilt Christa Wycisk vom Förderverein Konradsburg mit. Wer die Konradsburg per Navi sucht, sollte "Parkplatz Forsthaus Friedrichshohenberg" eingeben.

Walpurgisnacht in Harzgerode

Auf dem Schlosshof in Harzgerode wird am Sonntag (30. April) ab 20 Uhr in die Walpurgisnacht getanzt. DJ Andreas sorgt für die Musik, das Team des Schlosskellers für die Verpflegung.

Hexenverbrennung in Heimburg

Die Jecken des Heimburger Carnevals Clubs bereiten ein Programm für Sonntag, 30. April, vor. Höhepunkt des Abends wird das gruselig-komische Theaterstück "Zurück in die Hölle" gegen 21.30 Uhr auf der Bühne auf dem Schützenplatz Heimburg. Dort beginnt die Feier aber bereits um 19 Uhr - eingeplant ist auch in kleines symbolisches Feuer mit Hexenverbrennung geben, bei dem die Feuerwehr die Organisatoren unterstützt. Für Feierlaune sorgen zudem Stimmungssänger und ein DJ. Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Walpurgisnacht in Königerode

Der Hexenverein Königerode lädt für Sonntag, 30. April, zur Walpurgisnacht mit einem schaurig-schönen Programm ein. Ab 18 Uhr führen unter anderem die Kinderhexen und Teufel aus dem Harzgeröder Ortsteil ihr Programm auf dem Festplatz auf. Weiter geht es mit Kinderdisco sowie Tanz in die Nacht für Erwachsene mit dem DJ-Team "KlangAkustik".

Die Veranstalter vom Hexenverein und dem Feuerwehr-Förderverein "Gut Wehr" freuen sich in der Königeröder Walpurgisnacht auf hoffentlich viele Besucher im Hexen- oder Teufelskostüm. Der Eintritt ist frei, für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Hütten-Spektakel in Mägdesprung

Das erste Mägdesprunger Hütten-Spektakel soll am Sonntag, 30. April, von 15 Uhr bis weit nach Mitternacht dauern. Neben einem Antiquitätenmarkt werden am Nachmittag Führungen in der teilsanierten Alten Fabrik angeboten, bei einbrechender Dunkelheit organisiert der Eisenhüttenverein ein Feuerwerk.

Ab 19 Uhr heißt es dann "Rave in den Mai" – mit Varieté, Feuer und Theater. Parkmöglichkeiten sind eingeschränkt. Von 15 bis 19 Uhr bitten die Veranstalter um Spenden, danach gilt ein Kostenbeitrag von zehn Euro.

Walpurgis und Beltane in Rübeland/ Baumannshöhle

Im Foyer der Baumannshöhle in Rübeland befindet sich der Anlaufpunkt für Nachwuchs-Hexen und -Teufel. Kinder ab fünf Jahren und ihre Eltern können dort am Sonntag zwischen 14 und 16 Uhr ein buntes und kostenfreies Programm erleben, zu dem Kinderschminken, eine Hexenbesen-Werkstatt, die Button-Selbstmach-Station sowie die Glaskünstlerin "GLAStrid" aus Blankenburg gehören. Als Höhepunkt soll nach Angaben des Oberharzer Tourismus- und Höhlenbetriebs eine Hexenlesung im Goethesaal mit dem Freien Theater Harz werden.

Das keltische Fest Beltane wird am Sonntag in der Kreuzmühle in Rübeland gefeiert. Ab 18.30 Uhr beginnt das Treiben im Mühlenpark, das vor allem Gäste aus der schwarzen Szene anzieht. Für 21.30 Uhr ist der Beginn der Ritualshow mit dem Einzug von Gott, Göttin und Gefolge, dem Feuerritual und dem Tanz um das große Beltanefeuer geplant. Im Erdgeschoss kann zu dunklen Klängen getanzt werden, im Salon findet ab 18.30 Uhr ein Kulturbühne-Konzert mit Dtorn statt.

Walpurgisnacht in Siptenfelde

Der Kulturverein Siptenfelde lädt für Sonntag, 30. April, zur Walpurgisnacht ins Dorf an der Bundesstraße 242 ein. Die Party beginnt um 19 Uhr mit einem Umzug vom Anger zum Festplatz am Ortsausgang. Dort geht es weiter mit einem Hexen- und Teufel-Programm, bei dem die Akteure ihre Wandelbarkeit unter Beweis stellen. Außerdem wird der Sieger des Hexen-Bauens im Ort unter 41 Kandidaten gekürt - das Los entscheidet. Mit der Disko „Music on Tour“ wird dann noch in den Mai getanzt.

Teufels-Bootfahrt in Stiege

Der Teufel fährt am Sonntagabend, 30. April, wieder im Boot über den Stieger See. Ab 18 Uhr wird auf der Festwiese im Oberharz-Ort wieder mit der Interessengemeinschaft Walpurgis gefeiert, die zudem gegen 22.30 Uhr das größte Höhenfeuerwerk im Harz verspricht. Kinder können ihren Führerschein auf dem Hexenbesen erlangen. Auf sie wartet zudem eine Mutprobe. Angekündigt ist außerdem eine große Feuershow. Ein Maibaum soll nach einem Umzug mit dem Spielmannszug auch aufgestellt werden. Erwachsene zahlen acht Euro Eintritt. Dieser ist für Kinder bis 14 Jahre frei.

Walpurgis in Tanne

Etwas ruhiger geht es in Tanne zu. Die ursprünglich vorgesehene Wanderung, die sonst der Maifeier vorgeschaltet war, wird in diesem Jahr ausfallen. Treffpunkt ist am Sonntag, 30. April, um 18 Uhr direkt am Imbiss McGregor an der Bodetalstraße, wo der Maibaum aufgestellt wird. Im Anschluss ist ein gemütliches Beisammensein geplant.

Walpurgisnacht im nördlichen Saalekreis

Hexenfeuer Großkugel am 30. April mit Tanz in den Mai, Fackelumzug und Feuershow

Walpurgisfeuer in Sietzsch (Landsberg) am 30. April

Tag der offenen Tür der Feuerwehr in Niemberg (Landsberg) am 1. Mai ab 11 Uhr

Feuerwehrfest in Brachwitz am 29. April

Frühjahrsfeuer in Löbejün am 28. April ab 19 Uhr am Sportlerheim

Traditionsfeuer in Lieskau am 28. April

Kloschwitzer Blütenfest am 29. und 30. April

Maifeuer am 30. April in den Teutschenthaler Ortsteilen Langenbogen und Eisdorf

Maifeuer mit Fackelumzug am 30. April in Krosigk

Walpurgisfeuer am 30. April in Drobitz

Maibaumfest in Sennewitz am 29. April mit Konzert, Hüpfburg und Clownshow

Walpurgisnacht und Tanz in den Mai in Halle und Umgebung

Im Capitol in Halle wird am 29. April ab 21 Uhr mit Disko zur Walpurgisnacht und in den Mai getanzt. Im Schloßshotel Schkopau wird am 30. April ab 16 Uhr Walpurgisnacht mit Kinderprogramm, DJ und Walpurgisfeuer gefeiert. Bei der Feuerwehr Dölau kann am 30. April ab 18 Uhr in den Mai getanzt werden.

Walpurgisnacht in Thalheim

Der Ortschaftsrat und die Thalheimer Vereine laden am 30. April ab 18 Uhr zur Walpurgisnacht in Thalheim auf dem Festplatz hinterm Sportplatz ein. Das Walpurgisfeuer wird um 19 Uhr von den Kameraden der Feuerwehr entzündet. Die teuflischen Hexen vom Faschingsclub Thalheim werden diesen Brauch mit ihrem Tanz begleiten. Danach wird in den Mai getanzt. Wegen umfassender Bauarbeiten in Thalheim muss allerdings der Fackelumzug entfallen.

Walpurgisnacht in Schlaitz

Am 30. April wird ab 19.30 Uhr in Schlaitz gefeiert. Zur Walpurgisnacht gibt es einen Fackelumzug mit den Heidefüchsen und anschließend Disko mit DJ Ameise und Feuerwerk. Am 1. Mai ab 11 Uhr gibt es traditionelles Maibaumsetzen, anschließend Party mit "Step by Step" und den "Heidefüchsen", ab 14.30 Uhr Unterhaltung mit den "Sandersdorfer Musikanten" sowie Schauschmieden in der alten Dorfschmiede.

Walpurgisnacht in Plodda

Die 1. Schalmeienkapelle Plodda startet am Sonntag um 19 Uhr den traditionellen Fackelumzug zur Walpurgisnacht am Ortseingang in der Alten Hauptstraße. Für kleine Gäste steht eine Hüpfburg bereit. Im Anschluss startet gegen 20 Uhr der Tanz in den Mai mit Hits und Schlager von Frank Peters. Neben leckerer Maibowle dreht sich ein Schwein am Spieß. Auch der Grill wird angeworfen.

Walpurgisnacht auf Gut Mößlitz

Walpurgisnacht auf Gut Mößlitz wird am Sonntag ab 18 Uhr mit Hexenfeuer, Fackelumzug, vielen Ständen und Tanz in den Mai mit der Gruppe "Acoustic" gefeiert. Es wird eine Kremserfahrt gemütlich durch den Gutspark geben und der große Lampion- und Fackelumzug für die kleinen und großen Freunde startet 20.30 Uhr auf dem Hof des Gutes. Begleitet wird dieser durch die Feuerwehr Zörbig und den Spielmannszug der Feuerwehr, die den Umzug Richtung Festgelände ordentlich anheizen wird.

Blaulichtparty in Jeßnitz

In Jeßnitz gibt es am 29. April eine Blaulichtparty mit Tanz in die Hexennacht in der Jeßnitzer Feuerwehr. Für Musik sorgt DJ Lucky, 20 Uhr ist Fassbieranstich.

Walpurgis in Mansfeld-Südharz

In Sangerhausen lädt der Heimatverein Morungen zum Maifeuer am Sonntag, den 30. April ab 19 Uhr in die Sockenhalle in Morungen ein.

Die Feuerwehr Heiligental entündet das Walpurgisfeuer am Sonntag 18 Uhr am Spielplatz in der Teichanlage in Gerbstedt.

In Mansfeld können Unternehmungslustige eine Walpurgisfahrt zum Hexenfeuer mit der Bergwerksbahn am Eduardschacht starten. Die Abahrt beginnt in Benndorf um 20 Uhr am Sonntag.

Am Josefskreuz in Stolberg gibt es am Sonntag ab 17 Uhr eine "hexliche" Stadtführung. Ein buntes Walpurgis-Programm mit großem Hexenfeuer sorgt ab 18 Uhr in Südharz für Unterhaltung. Zudem wird es ein Abschluss-Feuerwerk geben. Am Sonntag finden zudem Walpurgisfeiern in Breitenstein und am Uftrunger Teichdamm beim Gasthaus zur alten Scheune statt.

In Wippra findet am Sonntag um 18 Uhr ein Walpurgis-Umzug vom Bahnhof zum Festplatz statt. Ab 18.30 Uhr gibt es dann ein "Teuflisches Treiben" auf dem Festplatz mit Hexen und großen und kleinen Stars mit Musik, Kinderanimation und Feuerwerk. Für Speisen und Getränke sorgt das Gasthaus zur Sonne.

Walpurgis im Süden Sachsen-Anhalts in Bockwitz bei Zeitz

Bei der "Bockwitzer Walpurgisnacht" wird am Sonntag ab 19 Uhr das Areal rund um die Musikkneipe Seh-Song und die Kulturscheune in Bockwitz bei Zeitz ab 19 Uhr wieder zu dem Mekka für alle Partyhexen und teuflischen Nachtgestalten.

Höhepunkte der "Bockwitzer Walpurgisnacht" sind Oldies mit der "Rock Revival Band" aus Gera, eine nächtliche Performance der "Zeitzer Sternschnuppen" und eine große Disko-Party mit All-Time-Partyhits und Soundstyles mit DJ Fantasy.

Walpurgisnacht im Jessener Land

Walpurgis inklusive Maifeuer gibt es am Sonntag, den 30. April auch im Jessener Land. So etwa in Gorsdorf beim Dorfgemeinschaftshaus, an dem Heimatverein und Feuerwehr beteiligt sind. Ab 18 Uhr kann mit Musik gefeiert werden - inklusive Grillstand und Getränkeausschank. Ab 18.30 Uhr wird Walpurgis auch an der Bockwindmühle in Elster gefeiert. Vom Marktplatz bis zur Party-Location wird es einen Laternenumzug geben.

Walpurgis und 1. Mai in Dessau-Roßlau

Am Sonntag findet ab 19.30 Uhr das Walpurgisfeuer Mildensee statt. Die Freiwillige Feuerwehr Mildensee begleitet einen Fackel- und Lampionumzug und entzündet dann das Feuer auf dem Mildenseer Festplatz am Napoelonsturm. Für das leibliche Wohl und musikalische Umrahmung wird laut Veranstaltern gesorgt.

An der Wasserburg zu Roßlau wird in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai auf dem Mittelaltermarkt ebenfalls ein Walpurgisfeuer entzündet. Bereits am Samstag wird es an der Wasserburg ein buntes Veranstaltungsprogramm bis einschließlich 1. Mai geben. So etwa Ritterturniere, Bogenschießen und Kamelstreicheln für Kinder.

Mittelalterliche Walpurgisnacht in Bernburg

Bereits zum 26. Mal erwartet die Besucher in Bernburg eine zauberhafte Reise in die Zeit des Mittelalters, wie die Coex Veranstaltungs GmbH & Co. KG mitteilt. Vom 29. April bis einschließlich Montag, den 1. Mai, findet das Mittelalterliche Schlossspektakel und Walpurgis statt. Auf dem Veranstaltungsprogramm stehen unter anderem ein Handwerkmarkt und Ritterspiele. Am 30. April wird das Walpurgisfeuer entzündet.

Walpurgis und Tanz in den Mai in Aschersleben und Seeland

Auch in Schadeleben wird ordentlich gefeiert. So kann man am Samstag bei der Walpurgisfeier auf dem Abenteuerspielplatz von 14 bis 17 Uhr sein "Hexendiplom" machen. Ab 19 Uhr gibt es dann Live-Musik bei der Arche Noah Schadeleben mit der "Udo Lindenberg Show". Am Sonntagnachmittag gibt es ab 15 Uhr das Maibaumaufstellen am Seelandforum.

Der Tanz in den Mai wird in Gatersleben bereits am 29. April ab 18 Uhr auf dem alten Sportplatz getanzt. In Frose wird am Sonntag am Platz der Begegnung erst der Maibaum aufgestellt, ehe dann am Walpurgisfeuer getanzt werden kann. Am 1. Mai gibt es zudem ein Kinderfest.

Im Zoo Aschersleben wird am 30. April mit der Band "Dirty Dabblers" am Dschungelcafé ab 20 Uhr die große Walpurgisparty gefeiert. Am darauffolgenden Tag geht die Feierei dann mit der großen Zoo-Geburtstagsparty zum 50-jährigen Jubiläum von 9 bis 18 Uhr weiter. Der Dorfgemeinschaftsverein Amesdorf Warmsdorf lädt am Sonntag auf der Festwiese in Amesdorf (Güsten) ab 17 Uhr zum Tanz in den Mai ein.

Was passiert in der Walpurgisnacht?

Die Walpurgisnacht ist eine traditionelle Feier, die in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai stattfindet. Sie markiert den Übergang vom Winter zum Frühling und hat ihren Ursprung in vorchristlichen, heidnischen Bräuchen. Im Laufe der Zeit hat sich die Walpurgisnacht mit christlichen Traditionen vermischt und ist nach der Heiligen Walburga benannt, einer angelsächsischen Missionarin aus dem 8. Jahrhundert.

Was ist das Hexenfeuer und wie hängt es mit der Walpurgisnacht zusammen?

Das Hexenfeuer ist ein Brauch, der eng mit der Walpurgisnacht verbunden ist. In dieser Nacht werden traditionellerweise große Feuer entzündet, um den Winter zu vertreiben und den Frühling willkommen zu heißen. Das Hexenfeuer symbolisiert auch den Kampf gegen böse Geister und Hexen, von denen angenommen wurde, dass sie in dieser Nacht besonders aktiv sind.

Warum findet die Walpurgisnacht statt?

Die Walpurgisnacht ist eng mit Legenden über Hexen und ihre Zusammenkünfte verbunden. Besonders im Harz sind die Geschichten um die Walpurgisnacht und den Hexensabbat auf dem Brocken sehr bekannt. Auch Johann Wolfgang von Goethe hat in seinem Drama "Faust" eine Szene zur Walpurgisnacht, in der Faust und Mephistopheles den Hexensabbat auf dem Brocken besuchen.

In welchem Land feiert man Walpurgisnacht?

Die Walpurgisnacht wird deutschlandweit traditionell gefeiert. Aufgrund seiner Geschichte, spielt der Harz bei Walpurgis eine besondere Rolle. Die Walpurgisnacht hat aber auch in anderen Ländern Europas einen großen Stellenwert, so etwa in Schweden, Finnland, Tschechien und der Slowakei.