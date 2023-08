Staatsjagdrevier und Schießplatz: Konrad Breitenborn dokumentiert die Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide in der Zeit des Nationalsozialismus.

Colbitz-Letzlinger Heide in der NS-Zeit

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Kommt ein Jäger nach dem Erlegen eines Wildschweins in die Kneipe und grüßt die Gäste mit den Worten: „Heil Hitler, die Sau ist tot.“ So lautete ein Witz, der in den Jahren des Nationalsozialismus kursierte. Der bezieht aus der Verbindung von Deutschem Gruß und dem Hinweis, dass ein Schwarzkittel zur Strecke gebracht wurde, seine subversive Zweitbedeutung, demnach auch der Führer tot sein könnte.