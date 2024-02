Seit 44 Jahren ist Justin Sullivan Stimme und Gesicht der Band New Model Army. Beim Besuch in Halle erzählte er vom Glück verpasster Chancen, seine Reisen durch Osteuropa, die Parallelen zwischen Bradford und Halle und die Herrschaft der Algorithmen.

Ungebrochen - Warum der letzte Rockrebell an die Kraft der Musik glaubt

Justin Sullivan von New Model Army war auf eine Rhabarberschorle zu Besuch in Halle.

Halle/MZ. - Er bestellt eine Rhabarbersaftschorle und schaut sich neugierig im halleschen Café Nöö um. Vom Nebentisch winkt eine junge Frau, die ihn erkannt hat: Seit mehr als 40 Jahren ist Justin Sullivan (67) Kopf und Sänger der englischen Band New Model Army. Gegründet im Jahr 1980, startete die Bradforder Band New Model Army mit wütenden Punk-Songs wie „Smalltown England“ und „Bittersweet“ gegen die in Großbritannien regierende Margaret Thatcher.