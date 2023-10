Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ballenstedt/Wittenberg/MZ - Es begann auf einer Parkbank in Leipzig, als sich der Menschenfänger Klaus Renft vor 50 Jahren erstaunt anhörte, was der junge Mann aus Steppenwolfs Hits „Born to be wild“ machte. Fünf Minuten später war Thomas Schoppe nicht nur Mitglied bei der Band Renft, sondern er hatte den Spitznamen weg, den er bis heute trägt: Kollegen und Fans nennen den gebürtigen Eisleber wegen seiner gewaltigen Stimme nur „Monster“.