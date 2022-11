„Genau meine Humorlage“ Twitter-Omi Renate Bergmann tourt durch Sachsen-Anhalt

„Man muss sich nur trauen“, sagt die wohl bekannteste 82-Jährige in Deutschland. Was Renate Bergmann mit Sachsen-Anhalt verbindet, warum die Kunstfigur so viele Fans hat und welchen Witz Schauspielerin Anke Siefken am liebsten mag. Und nicht zuletzt: Wo die skurrile Dame live zu sehen ist.