Treffpunkt Karaoke-Kiosk

Versammeln, Singen, Debattieren: Karaoke-Kiosk von Christian Kloß in der Kunststiftung in Halle

HALLE/MZ - Gesichter, Namen, Geschichten. Sie sind an Hauswänden zu sehen, sie werden mit Schablonen und Kreide auf die Fußwege gesprüht. Wie die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demning sollen die Graffiti öffentlich an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Die Sprühkunst erzählt von den Menschen hinter den Namen auf den Stolpersteinen. „Die Idee ist, den Personen auf Augenhöhe zu begegnen“, sagt Victor Reichert. Für die Konzeption des Projektes „Lange Schatten – Stolpersteine, Geschichten, Begegnungen“ wurde der hallesche Innenarchitektur-Student jetzt mit dem GiebichenStein-Designpreis in der Kategorie „Engagiertestes Anliegen“ geehrt.