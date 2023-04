Tori Amos gilt als eine der größten Stars ihrer Generation. In der halleschen Händel-Halle verzückte die Amerikanerin ihr Publikum jetzt mit alten und neuen Songs.

Tori Amos in Halle - Tänzerin zwischen den Tasten

Tori Amos begeisterte ihre Fans in Halle.

Halle/MZ - Sie kommt nicht einfach, sie erscheint, pünktlich sogar. In einem türkisfarbenen Kleid, einer glänzenden Hose und auf hohen Absätzen betritt Tori Amos die Bühne der Händel-Halle, umbraust von begeistertem Applaus. Höflich verneigt sie sich und begibt sich an ihren einzigartigem Arbeitsplatz: Ein Klavierhocker zwischen Flügel und kleiner Keyboardburg. Hier wird die 59-Jährige in den folgenden anderthalb Stunden mal kreuz, mal quer und mal schräg sitzen, mal mittig und mal zu der einen oder anderen Seite geneigt.