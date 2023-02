Ende vom Aufbruch: Protest gegen sowjetische Panzer 1968 auf dem Platz der Republik in Prag, fotografiert von Josef Koudelka

CHEMNITZ/MZ - Um Mitternacht ging es los. In der DDR stationierte sowjetische Truppen überrollten in der Nacht zum 21. August 1968 die ostdeutsch-tschechoslowakische Grenze. Flugzeuge landeten, um Panzer abzuladen, die in die Städte einrückten.