Besucherzentrum für das Ringheiligtum in Pömmelte: Es gehört wie die Himmelsscheibe von Nebra zu den archäologischen Schätzen Sachsen-Anhalts.

Pömmelte/MZ - Das kleine Sachsen-Anhalt ist überproportional reich an Stätten des kulturellen Erbes, seine archäologischen Schätze sind zudem glücklich verteilt. Im Süden, bei Nebra, darf man sich für den Fundort der berühmten Himmelsscheibe rühmen. Und im Salzlandkreis, also eher nach Norden hin, sind die Menschen stolz auf ihr Ringheiligtum von Pömmelte. Das liegt auf plattem, fruchtbaren Land unweit der Elbe, hat einen Durchmesser von 115 Metern und wird als „Stonehenge von Deutschland“ gepriesen. Durch den Vergleich mit der weltbekannten steinernen Anlage in Südengland, die gleichfalls rund 4.000 Jahre alt ist, wird der Fundort bei Pömmelte entsprechend geadelt. Und Sachsen-Anhalt natürlich ebenso.