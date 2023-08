Bürger legen Hand an: Mit einer Buchenwald-Gedenkaktion des Künstlers Günther Uecker startet das größte Kulturfestival im Osten.

Künstler Günther Uecker mit dem Entwurf des „Steinmals für Buchenwald“, das Bürger und Stadtgäste gemeinsam auf dem Theaterplatz in Weimar bauen sollen – erlebbar für die Dauer des Kunstfestes bis 10. September.

WEIMAR/MZ - Er wird tatsächlich kommen. Günther Uecker, 93, einer der bedeutendsten lebenden Künstler der Gegenwart, soll am Mittwochmorgen von Düsseldorf her in Weimar eintreffen, um den Auftakt des Kunstfestes zu gestalten. Uecker, der legendäre Nagelkünstler, der Mann, der Kunst aus harten Materialien schafft: aus Eisen, aus Stein.