Paul Bartsch und seine Band kommen am Freitag ins Objekt 5 in Halle.

Halle/MZ - Der Konzertsaal, in dem vor 20 Jahren alles anfing, existiert nicht mehr. Die gesamte Musiklandschaft, in die der hallesche Sänger und Gitarrist Paul Bartsch im Mai 2003 zusammen mit Bassist Gerd Hecht, Gitarrist Thomas Fahnert, Trommler Ralf Schneider und Keyboarder Sander Lueken aufbrach, hat sich verändert. Hits entstehen mittlerweile am Computer. Stars werden bei Instagram und TikTok gemacht.