Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

HALLE/MZ - Dass Böhmen am Meer liegt, ist eine literarische Legende, die über Shakespeare und Ingeborg Bachmann in den Umlauf kam. Hingegen, dass Halle am Meer liegt, ist eine kulturelle Tatsache. Seit Jahrzehnten nämlich liegen hallesche Künstler an den Stränden der Ostsee, vorzugsweise in Ahrenshoop, an der Mitte der Halbinsel Fischland-Darß. So sehr waren hier das Sonnen, Sinnen und Malen miteinander verbunden, dass diese jetzt zwei Ausstellungen unter einem Titel gestatten: „Halle am Meer“, gezeigt in der Moritzburg und in der Kunsthalle „Talstrasse“ in Halle.