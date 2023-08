Lydia Viloria und Stephan Retzlaff alias Rdypsilon aus Halle sind „Lydit“: Jetzt erscheint ihr erstes Studio-Album, das beide am 14. August live vorstellen.

Halle/MZ - „Rap ist für mich die Königsdisziplin.“ Ein Bekenntnis. Ein Satz, der bei einer Künstlerin, die als Sängerin und Schauspielerin arbeitet, nicht verwundert. Im Falle von Lydia Viloria, Jahrgang 1989, ist er aber doch eine Überraschung. Die Fakten: Die im sächsischen Vogtlandkreis aufgewachsene Viloria ist 2010 nach Halle gekommen, um Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Sechs Jahre später ging es für einen Job beim Verein „Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft“ nach Berlin. Aktuell ist Viloria beispielsweise Teil des halleschen Projektes „Kultur im Garten“.

Mehr noch: Am heutigen 1. August veröffentlicht sie gemeinsam mit dem Produzenten Stephan Retzlaff alias Rdypsilon als „Lydit“ ein Musikalbum namens „Bin auf dem Weg“ beim halleschen Plattenlabel Styler Berg.

Vibrierender Sprechgesang

Das Album funkelt vor Kreativität: Gospel und Hip Hop, heftige Beats formen mit Jazz, Soul, Funk und Reggae sanfte, verspielte und sinnliche Songs. Immer wieder wird mit dem kollektiven kulturellen Gedächtnis geflirtet. Da werden Kinder- und Volkslieder verarbeitet, da geht es um Geschlechtsidentitäten, da wird an berühmte Zitate der Popkultur angeknüpft. Hier mal ein Gruß an „Die fantastischen Vier“, dort mal eine Erinnerung an Douglas Adams Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“.

Und dann diese Stimme! Vilorias vibrierender Sprechgesang ist erotisch und lässig, einnehmend und warm. Und Viloria kann – auch das hat sie vielen männlichen Rap-Kollegen voraus – sehr gut singen. Aber wie passt denn diese künstlerische Ader zu einem BWL-Studium? Lydia Viloria lacht in den heißen Sommerhimmel hinein, so schmelzen die Klischees dahin: „Meine Eltern waren bei meiner Entscheidung, BWL zu studieren, sogar geschockt. Aber ich bin neugierig. Wenn ich als Selbstständige groß im Geschäft sein will, muss ich die Wirtschaft verstehen.“

Zudem gibt es eine kontinuierliche Entwicklung. Viloria schulte ihre Stimme und ihr künstlerisches Selbstbewusstsein seit 2013 im halleschen Gospelchor „Salttown Voices“. Ein Organ bahnt sich seinen Weg, Bandauftritte in der Szene der Saalestadt folgten ebenso wie professionelle Auftritte bei deutschlandweit aufgeführten Musicals.

Aber warum ist Viloria 2019 mit dem Entschluss, sich ganz der Kunst zu widmen, wieder nach Halle zurückgekommen? Bietet die pulsierende Metropole Berlin Newcomern nicht viel mehr Möglichkeiten? „Ich komme vom Dorf, ich liebe die grüne Natur. Berlin war mir zu anstrengend, die Beziehungen sind mir zu flüchtig. In Halle ist es herzlicher, aber auch nicht zu klein“, sagt Viloria, die noch auf ihre Arbeit beim „Freiraumbüro Halle“ und auf ihre gute Vernetzung in der künstlerischen Szene der Stadt verweist. So kam eins zum anderen, das freie Theater Apron suchte eine Sängerin, die Idee, ein eigenes Album herauszubringen, reifte bei Jam-Sessions. Und dann kam die Corona-Pandemie und zum Glück auch das Förderprogramm „Kultur ans Netz“. So konnte eine CD-Produktion finanziert werden.

Ein erstaunlicher Weg. Lydia Viloria, die heute auch beim weiblichen Hip-Hop-Trio „Addlips“ und bei den Bands „The Green Tape“ und „2nd Chance“ aktiv ist, berichtet ohne Scheu: „Ich hätte früher nie gedacht, dass ich einmal selbstbewusst vor Publikum auftreten kann. Der Gospelchor hat mir sehr geholfen.“

Alles hart erarbeitet

Auch die beruflichen Erfahrungen, das freie Sprechen vor wichtigen Entscheidungsträgern, haben die Entschlossenheit, sich etwas zuzutrauen, befördert. Rausgehen, sich auf der Bühne den Blicken anderer Menschen stellen, sie zum Lachen, zum Weinen oder zum Tanzen zu bringen, war der Künstlerin nicht in die Wiege gelegt. Alles musste hart erarbeitet werden. Viloria sieht sich auf dem Weg. Daher auch der Name des Albums, daher spielt das Motiv der Selbstermächtigung und der emotionalen Reise in den Songs eine große Rolle.

In Halle fand ab 2019 eins zum anderen. Als Viloria den Produzenten Rdypsilon traf, waren es seine Beats, die ihre Vorliebe für deutsche Texte zum Pochen und Beben bringen. Zudem fand sie mit Rdypsilon und dem Filmemacher Tim Nowitzki großartige Video-Produzenten.

Vilorias Songs transzendieren aber die gut vernetzte Szene Halles, sie zeigen, dass sie bei Rappern wie Samy Deluxe und Dendemann, bei Bands wie „Blumentopf“ und „Absolute Beginner“ oder auch bei Deutschrock-Pionieren wie Udo Lindenberg gut zugehört hat.

Das Macho-Gehabe des Raps wird augenzwinkernd und parodistisch verarbeitet. Und für das Release-Konzert im August in Halle verspricht die Künstlerin eine „Mischform aus Performance-Kunst und Musik“. Lydia Viloria ist auf dem Weg. Sie zu begleiten, lohnt sich definitiv.

Lydit live: am 14. August um 20 Uhr im Objekt 5 Halle, Seebener Straße 5