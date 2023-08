Schöne Ergänzung zu den beiden Ahrenshoop-Ausstellungen in Halle: Eine Anthologie vereint Texte über Fischland-Darß-Zingst aus 200 Jahren.

Sehnsucht nach der See

Ostsee-Romantik pur: Ein reetgedecktes Ferienhaus in den Dünen am Strand von Ahrenshoop auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Die beiden exquisiten Ahrenshoop-Ausstellungen, die derzeit in Halle gezeigt werden, sind eine schöne Illustration für jenes Buch, das sich jetzt der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst literarisch nähert. Kristine von Soden hat Stimmen aus zwei Jahrhunderten zusammengetragen, die sich über diesen Landstrich an der Ostsee äußern. Eine ideale Begleitlektüre sowohl für die Schau „Halle am Meer – Strandzone und Naturidyll: Ahrenshoop 1945-2023“, die im Kunstmuseum Moritzburg bis 17. September zu sehen ist, als auch für die Ausstellung „Künstlerkolonie und Sommergäste: Ahrenshoop 1892-1945“, die die Kunsthalle „Talstrasse“ bis 24. September zeigt.