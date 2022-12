Seelensänger Manuel Schmid und sein Griff nach den Sternen

Halle/Altenburg/MZ - Es ist zehn Jahre her, zehn unglaubliche Jahre. Der junge Mann mit der Stimme, die so zart sein kann und so kräftig zugleich, tütete sein Bewerbungsschreiben damals ohne Erwartungen ein. „Ich wollte einfach wissen, ob ich eine Chance habe“, sagt er. Aber wirklich ausgewählt zu werden als neuer Mann am Mikrofon einer Band, die zu den wichtigsten der deutschen Rockgeschichte gehört? Nein, Manuel Schmid glaubte nicht daran, als er sein Demo an die Stern Combo Meißen schickte, die auf ihr 50. Gründungsjubiläum zusteuerte.