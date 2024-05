Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Der Konzerttempel, in dem die Revolutionäre des Rock ihren ersten Auftritt in Mitteldeutschland absolvierten, wird gerade abgerissen. Bagger haben die heilige Halle halb weggeknabbert. Der Saal, in dem alles begann, ist ein Schutthaufen. Am 28. August vor 33 Jahren war die aus Seattle im US-Bundesstaat Washington stammende Band Nirvana hierher in die Easyschorre in Halle gekommen, damals ein unbekanntes Trio, das die Experimental-Rocker Sonic Youth begleitete. Und die Schorre im Sturm eroberte.