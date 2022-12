Der Hit „99 Luftballons“ wird 40 Nur ein Konzert in Sachsen-Anhalt! Wo Nena im Sommer auftritt

„Musik kann helfen“, sagt Nena, die erfolgreichste deutsche Popsängerin im MZ-Gespräch. Die 62-Jährige verrät außerdem, was ihr zu Weihnachten wichtig ist, was sie am liebsten verschenkt und was sie an Schlagerstar Florian Silbereisen mag.