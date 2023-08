Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Vielleicht wäre ihr Werk nur noch ein Thema für universitäre Kolloquien und wissenschaftliche Aufsätze in dickleibigen Tagungsbänden, die ungelesen in den Bibliotheken vergilben, hätte die Autorin gut 25 Jahre nach ihrem Tod nicht eine mediale Aufmerksamkeit erfahren, die sie zu Lebzeiten in dieser Intensität nicht erleben konnte. Als Ende der 1990er Jahre Brigitte Reimanns Tagebücher veröffentlicht wurden, waren die nicht nur ein ost-, sondern ein gesamtdeutsches Literaturereignis. Zu jenen, die Reimanns persönliche Notizen in den höchsten Tönen lobten, gehörte seinerzeit Marcel Reich-Ranicki (1920-2013).