Nappsülze, Schwachmat und Flitzpiepe - Wut macht uns erfinderisch

Halle/MZ - Wird jemand „Horst“ gerufen, obwohl er Michael heißt, bedeutet das nichts Gutes. Außer vielleicht, dass es nicht der „Vollhorst“ geworden ist. „Es ist nicht der einzige Name, der als Schimpfwort minderer Schwere missbraucht wird“, schreibt André Meinunger in seinem in der Reihe Duden Sprachwissen erschienenen Buch „Sie Vollpfosten! Gepflegte Beleidigungen für jeden und jede“. Man denke nur an den „Heinz“, den „Heini“, den „Kevin“, die „Uschi“ oder die hier in Mitteldeutschland verbreitete Wendung „sich zum Willi machen“.

