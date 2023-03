Elisabeth Abegg 1969 in Berlin mit Ludwig Collm, einem der Geretteten

Berlin/MZ - Es waren finstere, gefährliche Zeiten, damals, während der zwölfjährigen Diktatur der Nationalsozialisten in Deutschland. Am gefährlichsten für die Verfolgten, besonders für die dort lebenden Jüdinnen und Juden. Aber auch gefährlich für alle, die dem NS-System mutig widerstanden, das sich auf eine sympathisierende oder schweigend wegsehende Mehrheit in der Bevölkerung stützen konnte.