Beth Hart tritt am 12. Juli in Halle auf der Peißnitz auf. Vorab hat die MZ mit ihr über die Corona-Zeit und ihre Led Zepplin-Hommage gesprochen.

Beth Harts Stimme erinnert an Tina Turner, Amy Winehouse und Janis Joplin und klingt doch ganz eigen. Das Leben der 51-jährigen Sängerin aus Los Angeles, die mit Jeff Beck, Buddy Guy, Joe Bonamassa und Hans Zimmer zusammengearbeitet hat, ist von extremen Höhen und Tiefen geprägt. In der Coronakrise nahm sie eine Hommage an Led Zeppelin auf, was für die Rockröhre eine Achterbahn der Gefühle bedeutete. Im Interview mit Olaf Neumann zeigt Beth Hart sich von ihrer verletzlichen Seite und schämt sich auch für ihre Tränen nicht. Im Rahmen des Kultursommers kommt sie am 12. Juli nach Halle.