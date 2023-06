Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sein roter Schopf und seine prägnante soulige Stimme machten ihn weltberühmt: Mick Hucknall. Mit Simply Red kreierte der Brite große Hits wie „Holding Back The Years“, „If You Don’t Know Me By Now“ oder „Something Got Me Started“ und verkaufte bis heute 50 Millionen Alben. Auch die Stücke auf dem neuen Album „Time“ sind eingebettet in einen eigenwilligen funkigen und jazzigen Dance-Sound, der eindeutig als Simply Red wiederzuerkennen ist. Hinter den eingängigen Klängen verbirgt sich oftmals ein sehr kritischer Blick auf die Welt. Frontmann Michael James Hucknall hat mit Olaf Neumann über Diktaturen und Demokratien, Melancholie und Musik sowie Konzerte und Klimaschutz gesprochen. Im Rahmen des Kultursommers kommt er am 9. Juli nach Halle.