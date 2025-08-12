Seit 20 Jahren ist der hallesche Textdichter, Komponist und Musiker Paul Bartsch mit seiner Band unterwegs. Jetzt ist das Live-Doppelalbum „Gemeinsame Sache“ auf Vinyl erschienen.

Botschaften vom Befinden in der Zeit: Paul Bartsch (Mitte) mit seiner Band bei einem Konzert im halleschen Klub „Objekt 5“

Halle/MZ. - Das Häuschen im Grünen, wer sehnte sich nicht manchmal danach? Der hallesche Liedermacher Paul Bartsch hat es in seinem gleichnamigen Song so beschrieben: „Auf ’ner grüngestrichnen Bank vor der Laube, da werde ich im Abendlicht Däumchen drehn, ’n Gläschen Buttermilch dabei, und ich glaube, nichts wird mir fehlen – Mensch, das wird schön.“