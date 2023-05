Halle, Merseburg, Bad Lauchstädt und sogar Magdeburg: Vom 3. bis 14. Mai bestimmen die „Women in Jazz“ den Takt. Was Gäste nicht verpassen sollten.

Frauen hinter dem Mikrofon, Frauen am Kontrabass, beim Konzert in Bad Lauchstädt wurde selbst der Wein schon vom Fachgroßhandel „Frauendorf“ ausgeschenkt. Liebe Männer, keine Angst! Das Musikfestival „Women in Jazz“ ist kein Feministen-Festspiel. Wenn vom 3. bis zum 14. Mai Jazz aus der ganzen Welt nach Mitteldeutschland kommt, stehen die Frauen zwar im Mittelpunkt, aber Männer bekommen garantiert auch ihren Auftritt bei den vielen Konzerten, Workshops und Ausflügen, die zum 18. Mal die Städte in Mitteldeutschland zum Swingen und Klingen bringen.