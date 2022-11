Märchen-Spektakel in Halle

Im Opernhaus heißt es: „Ab in den Wald - Into the Woods“. Wie schaurig, blutrünstig – aber auch anheimelnd es dort zugeht.

HALLE/MZ - Hoppla, hier geht die Post ab in der guten, alten Märchenwelt der Brüder Grimm! Und einiges auch fröhlich durcheinander. Das hat Methode in dem Erfolgsmusical „Ab in den Wald – Into the Woods“ aus dem Jahr 1987, geschrieben von Stephen Sondheim (Musik und Gesangstexte) und James Lapine (Buch, deutsch von Michael Kunze).